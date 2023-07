La notte dello scorso 23 giugno, ignoti malfattori erano riusciti ad introdursi all’interno della rivendita di biciclette “AMGM BIKES” di Santa Croce Camerina, riuscendo ad asportare cinque biciclette, 4 elettriche di ultima generazione ed una da corsa, per un valore complessivo stimato di oltre 10.000 €. A seguito della querela sporta dal proprietario dell’esercizio commerciale l’indomani, i Carabinieri di Santa Croce Camerina hanno avviato una scrupolosa e articolata attività d’indagine, grazie alla quale sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda attraverso l’analisi di numerosi filmati di videosorveglianza di reti pubbliche e private, riuscendo ad individuare i soggetti ritenuti responsabili del furto.

In particolare, a seguito degli accertamenti espletati, i Carabinieri hanno identificato quattro ragazzi del luogo (due di 25 e 20 anni e due minorenni di 17 e 15 anni), ritenuti componenti della banda che ha materialmente commesso il furto, e altri due soggetti di origine tunisina, ma residenti a Santa Croce Camerina, rispettivamente di 22 e 17 anni, ai quali le biciclette asportate sarebbero poi state consegnate.

All’esito delle indagini, pertanto, tutti e sei sono stati deferiti in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania), in particolare i primi quattro per furto aggravato in concorso, e i 2 ragazzi tunisini per ricettazione, in quanto trovati ancora in possesso di tre delle cinque bicilette rubate, che sono infine state restituite al legittimo proprietario.