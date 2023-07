In queste ore, ottanta anni fa sbarcavano in Sicilia gli alleati, l’evento determinò pesantissime conseguenze politiche interne al regime fascista e allo stesso tempo diede il via alla riscossa alleata in Italia. Le forze nazi-fasciste iniziavano la ritirata.

Anche la città di Ispica rievoca quella spedizione con una serie di manifestazioni, esse si svolgeranno nei prossimi giorni, di seguito gli appuntamenti previsti.

Il calendario di eventi, finanziato dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, verrà ufficialmente aperto lunedì mattina alle ore 10 con l’inaugurazione della lastra evocativa presso il monumento dei Caduti a Porto Ulisse. Saranno presenti alla cerimonia il sindaco di Ispica, On. Innocenzo Leontini, l’Amministrazione comunale, le Autorità militari locali, il Gen. Scardino Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, il Gen. Di Gesù Comandante della Guardia di Finanza, il Senatore canadese Tony Loffreda, Mr. Steve Gregory, la delegazione del Wrap Sicily con la dott.ssa Rosalba Scifo, Alfio Caruso, Angelo Plumari, una rappresentanza dei militari dell’esercito italiano e una delegazione di cittadini canadesi.

La manifestazione proseguirà il giorno dopo, martedì 11 Luglio, a partire dalle ore 10.30 con la solenne deposizione delle corone di fiori per i caduti da parte dell’Amministrazione Comunale coadiuvata dalle autorità e dalla delegazione canadese, svolgimento previsto al Cimitero Comunale; terminate le seguenti operazioni, avranno luogo l’ingresso in Città, la deposizione delle corone di fiori da parte dell’amministrazione comunale e della delegazione canadese al Monumento dei caduti di Piazza dell’Unità d’Italia. Altri momenti dedicati saranno, prima l’esecuzione musicale, in Piazza Unità d’Italia, dell’Ass. Musicale A. Toscanini, e poi, poco prima delle 13.00 l’incontro con i veterani di guerra presso il museo dell’Arma dei Carabinieri di Ispica, ed infine vi sarà un momento dedicato alla degustazione delle specialità del territorio. In serata, alle 19.30, presso l’Aula Consiliare di Palazzo Bruno si chiude con la proiezione video “Testimonianze di guerra” e la presentazione del libretto relativo all’operazione Husky.