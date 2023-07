È alle porte una nuova edizione per il Terre Sicane Wine Fest, l’appuntamento siciliano dell’estate che celebra vini, paesaggio e capitale umano delle Terre Sicane.

Un viaggio ideale da Menfi a Contessa Entellina passando per Sciacca, Sambuca, Montevago e Santa Margherita Belìce per ripercorrere tutti i sapori e i profumi di una Sicilia autentica e intatta.

Dal 28 al 30 luglio l’appuntamento è in Abbazia Santa Maria del Bosco a Contessa Entellina (PA), il plesso monastico monumentale che rappresenta una delle bellezze architettoniche meglio conservate del territorio belicino.

“In cinque anni il Terre Sicane Wine Fest è cresciuto tantissimo e partendo dal vino ha creato connessioni sempre più forti – spiega Leonardo Spera, Sindaco di Contessa Entellina amministrazione molto attiva nel promuovere i Sicani e il Wine Fest – grandi sinergie che oggi si intrecciano con le produzioni sicane ormai diventate un brand conosciuto e di valore, con l’accoglienza tipica locale e il turismo naturalistico ed esperienziale che è parte della vita sostenibile dei nostri borghi. Ci stiamo preparando ad abbracciare il pubblico delle grandi occasioni: lo Spazio Greco del comune e l’Abbazia Santa Maria del Bosco si riempiranno delle sfumature dei prodotti agricoli del nostro ricco territorio e concluderemo con un gran finale domenica 30: appuntamento tutti in piazza a Contessa Entellina con la premiazione dei migliori vini delle nostre comunità, la musica live dell’orchestra ‘Caro Carosone Band’ e lo spettacolo dell’eccezionale Manlio Dovì, attore e imitatore conterraneo”.

Nella tre giorni di fine luglio si alterneranno masterclass guidate, banchi di degustazioni, spettacoli di danza e di fuoco, musica dal vivo e djset. Grande spazio dedicato ai vini di Toscana della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese che quest’anno è il territorio ospite che porterà in degustazione 100 referenze e si racconterà attraverso la voce dei protagonisti in diversi momenti di confronto.

Il convegno “Le Strade del vino, dell’olio e dei sapori come modelli innovativi di accoglienza, organizzati, stabili e sostenibili” moderato da Franco Nuccio direttore Ansa Sicilia in programma sabato 29 getterà le basi di un dialogo nazionale.

“Il Terre Sicane Wine Fest è nato soltanto cinque anni fa colmando un vuoto – precisa Gunther Di Giovanna Presidente Strada del Vino Terre Sicane – e in questo tempo siamo riusciti a farlo diventare un momento di incontro tra professionisti della filiera del vino, quella della produzione e quella della promozione enoica. È la tre giorni in cui le Terre Sicane celebrano la Sicilia come continente enologico, un concetto che si riflette pienamente nel nostro areale fatto di viticolture che si snodano dal mare alla montagna”.

“L’Italia da Nord a Sud è tutta un distretto di eccellenze ed artigianalità – sottolinea Gori Sparacino, Direttore della Federazione Italiana Strade del Vino – e le strade sono un circuito prezioso di raccordo tra produttori e visitatori: negli ultimi anni si è consolidato un know how efficace e questo appuntamento ci permetterà uno scambio che poi si tradurrà in azioni pratiche nei nostri territori”. Tra i sostenitori del Terre Sicane Wine Fest insieme alla Strada del Vino Terre Sicane e al Comune di Contessa Entellina ci sono Planeta Winery, Fondazione Inycon, SicilBanca, Donnafugata: un virtuoso partenariato tra istituzioni pubbliche ed aziende private che si mettono insieme per scrivere un bel capitolo di rilancio per le Terre Sicane.

“Per la quinta edizione c’era la voglia e il desiderio di creare diversi spin off per tenere viva l’attenzione – anticipa Michele Buscemi, Presidente dell’Associazione Enonauti che è organizzatrice del Terre Sicane Wine Fest – così abbiamo pensato ad un’anteprima: inizieremo sabato 15 luglio con quello che sarà un assaggio dell’evento che si inserisce nel palinsesto delle attività che hanno permesso al territorio delle Terre Sicane di ottenere tra gli altri il riconoscimento ‘Menfi Città Italiana del Vino’. Debutto 2023 in grande stile con la masterclass ‘Donne del Vino e delle Terre Sicane’ in collaborazione con la compagine siciliana dell’Associazione Donne del Vino capitanata dalla delegata Roberta Urso, concluderemo a Menfi con un Beach Wine Party per degustare i vini del territorio vista mare”.