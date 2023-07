Da sempre per grandi e bambini estate è anche sinonimo di gelato! Alla frutta, alla crema o al cioccolato, questo fresco dessert può rappresentare una pausa rinfrescante mentre si chiacchiera o si passeggia, o un momento di convivialità con le persone care.

Sebbene si tratti di qualcosa poco costoso, che sembrerebbe essere alla portata di tutti, purtroppo non sempre è così, soprattutto quando si tratta di prodotti di eccellenza, fatti in modo realmente artigianale. Per questo motivo, Don Peppinu, storica gelateria artigianale siciliana, lancia il Gelato Sospeso.

A Napoli esiste da sempre la nobile tradizione del caffè sospeso, in cui quando si va al bar a prendere un caffè si paga il proprio più un altro, lasciandolo a disposizione di chi vorrebbe prenderlo, ma non può permetterselo. Allo stesso modo, Don Peppinu farà lo stesso in tutte le sue botteghe, contribuendo anche in prima persona a questa maratona di solidarietà.

Per tutta l’estate chi vorrà potrà lasciare un cono bimbo in sospeso, ma anziché pagarlo 2 euro, lo pagherà solo 1 euro. La differenza la metterà l’azienda stessa. Un modo per regalare una piccola gioia a tutti quei bambini che vorrebbero godere di un “Signor Calacauso”, uno dei gusti più amati firmati Don Peppinu, ma in quel momento i genitori avrebbero difficoltà a sostenere anche quella spesa.

“Crediamo talmente tanto in questa iniziativa che parteciperemo anche noi in prima persona, pagando il 50% di tutti i gelati sospesi. – Commenta Peppe Flamingo, mastro gelatiere di Don Peppinu, e nipote dello storico fondatore del gruppo di gelaterie artigianali, tra le più amate d’Italia – La nostra mission è quella di rendere felici le persone, e se si tratta di bambini, questo ci dà ancora più gioia”.

Le botteghe di Don Peppinu sono a Catania, in Via Etnea 20/22‎; Ortigia (Siracusa), in Corso Giacomo Matteotti 39; a Marzamemi, Via Marzamemi 61; a Marina di Ragusa; in Piazza Malta 11; a Ragusa, presso il Centro Commerciale Ibleo, in Viale delle Americhe; a Marina di Modica, in Corso Mediterraneo 11; a Marzapani, in Contrada Addolorata Mola 39. Il laboratorio si trova a Modica, in Contrada Addolorata Mola 39. Don Peppinu ora è anche oltreoceano, con una bottega ad Hollywood (Miami), 2033 Hollywood Boulevard.