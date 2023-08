Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa che, con la loro incessante opera e presenza sul territorio, contribuiscono efficacemente a garantire a tutti un’estate sicura, sotto ogni profilo.

In tale ambito si inserisce l’operazione di controllo delle strutture balneari del litorale di Scicli – frazione Sampieri, svolta dal Comando Compagnia Carabinieri di Modica, in particolare dai militari della Tenenza di Scicli e della Stazione di Donnalucata con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato Lavoro ed il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa, nel cui ambito si è proceduto al sequestro penale di kg. 95 alimenti in cattivo stato di conservazione ed alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Ragusa del titolare di una struttura balneare. Inoltre è stato accertato l’impiego di 3 lavoratori irregolari, in due diverse strutture, per i quali sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 15.000,00 euro. Le due strutture sono state, inoltre, destinatarie del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che avrà effetto solo nel caso in cui i datori di lavoro non provvedano al pagamento delle relative sanzioni elevate in materia di sicurezza e per l’impiego della manodopera in nero.

I servizi di prevenzione e di controllo del territorio, soprattutto concentrati lungo il litorale, saranno ulteriormente implementati ed estesi ad altre attività commerciali al fine di assicurare ai cittadini e ai villeggianti un’estate tranquilla, nonché di contrastare il lavoro nero e verificare le modalità di conservazione dei prodotti alimentari.