Wizz Air, terza ha inaugurato ieri la sua prima rotta di linea da Comiso. Il 26 settembre il volo è partito per Tirana, capitale dell’Albania, ed è diventato il primo volo tra le due città.

I voli annuali saranno operati tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app WIZZ, a partire da soli 14.99 euro .

La nuova rotta da Comiso a Tirana fa parte del progetto di espansione recentemente annunciato da Wizz Air in Sicilia e contribuirà a stabilire una migliore connettività tra l’isola e il resto d’Italia e d’Europa. La compagnia aerea, nell’estate del 2024, lancerà anche la rotta per Comiso da Milano Malpensa e baserà il quarto aereo A321neo all’aeroporto di Catania, fornendo ulteriori 800.000 posti in vendita dalla città. In totale, Wizz Air ha ora più di 3 milioni di posti in vendita da e per la Sicilia.

I viaggiatori in partenza da Comiso potranno volare a Tirana e godere dei suoi monumenti, edifici storici e parchi. Situata a pochi chilometri dal mare, la capitale albanese è una meta molto ambita per il turismo grazie alla sua vivacità e ai suoi luoghi autentici, che fondono la cultura e le tradizioni con uno sguardo costantemente proiettato al futuro. Città giovane e piena di vita, Tirana è l’ideale per chi ama lunghe conversazioni davanti a un caffè durante il giorno o per chi è in cerca di movida notturna.

Allo stesso modo, per i passeggeri provenienti dalla capitale albanese, Wizz Air offrirà l’opportunità di esplorare Comiso, gioiello della parte sud-orientale della Sicilia, ed ammirare le sue bellezze storico-artistiche, come le sue splendide chiese e le piazze del centro storico.

Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air Group, ha commentato: “Siamo lieti di aver inaugurato la prima rotta in assoluto tra Comiso e Tirana, che è anche la nostra prima rotta di linea da Comiso. Complessivamente, ora offriamo più di trenta rotte dalla Sicilia, con oltre 3 milioni di posti a disposizione dei nostri passeggeri. Siamo entusiasti di continuare a far crescere la nostra presenza in Italia, e in particolare a Comiso, offrendo ai siciliani ulteriori soluzioni di viaggio convenienti e sostenibili a bordo dei nostri aeromobili”.