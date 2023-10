Con la fine dell’estate si è concluso un articolato piano di controllo sviluppato sull’intero

territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute d’intesa con il

Ministero della Salute, finalizzato a verificare il rispetto della qualità e della sicurezza dei

servizi offerti durante il periodo vacanziero e turistico: dalle attività ricettive per anziani ai

villaggi turistici, dagli stabilimenti termali fino ai centri benessere.

Tra i vari interventi, a luglio, in un comune della provincia, i militari del nucleo hanno

rinvenuto e sequestrato presso un noto resort stagionale, oltre 40 kg di prodotti ittici conservati

in pessimo stato di conservazione e pronti per essere somministrati all’utenza e 50 kg di merce

sprovvista di documentazione attestante l’origine, criticità che, sommate alle precarie

condizioni igieniche delle cucine sporche e trascurate e alle omesse procedure di autocontrollo

HACCP, hanno portato, nei confronti del titolare, alla contestazione di sanzioni

amministrative per oltre 12.000 euro.

Problematiche legate invece alla rintracciabilità dei prodotti alimentari sono state riscontrate

presso un’attività di ristorazione sita nel comune di Modica, ove si è proceduto al sequestro

di oltre 30 kg di alimenti sprovvisti di etichettatura.

Sempre a Modica, a conclusione di un’attività ispettiva in un altro esercizio pubblico,

considerate le precarie condizioni igienico sanitarie della cucina e la mancata registrazione

dei locali del ristorante alla competente Azienda Sanitaria Provinciale, personale del Nas ha

proceduto, in collaborazione con tecnici della predetta azienda, alla chiusura dell’ esercizio

commerciale elevando, nell’occasione, sanzioni per l’ammontare di 4.400 euro.

Le verifiche estive del Nas di Ragusa si sono estese anche alla verifica del rispetto dei livelli

di assistenza e cura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e disabili. In questo caso,

le irregolarità riscontrate hanno riguardato soprattutto l’ampliamento arbitrario della capacità

ricettiva con conseguente riduzione del benessere e degli spazi vitali dei soggetti fragili

albergati.