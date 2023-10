In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda organizza l’(H) Open Day Menopausa coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

«Con l’allungamento dell’aspettativa di vita, la donna oggi ha la prospettiva di trascorrere in menopausa circa trent’anni: un lungo periodo in cui una corretta informazione, un’attenta prevenzione e un’adeguata terapia ormonale sostitutiva, quando necessaria, possono contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita con un impatto sulle malattie croniche degenerative», dichiara Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda.

Le oltre 130 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile, quali consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi. Anche il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, diretto dal dottor Giuseppe Scibilia, aderisce all’iniziativa offrendo differenti tipologie di visite ginecologiche: dalle 8 alle 13, presso gli ambulatori dislocati al primo piano Torre B, si terranno le prime visite, consistenti in colloquio, anamnesi, visita ginecologica e programma diagnostico di screening; dalle 14 alle 17, presso gli stessi ambulatori, si procederà invece con le visite di controllo. Per prenotarsi basta chiamare il numero di telefono 0932/600639 o scrivere una mail all’indirizzo: ostetricia.ragusa@asp.rg.it. La prenotazione è obbligatoria.

«In un momento in cui la disinformazione dilaga, è importante fornire gli strumenti necessari per abbattere tabù e pregiudizi sulla salute femminile, in primis sulla menopausa, momento tanto naturale quanto spesso fonte di disagio. È proprio per questo che in Theramex ci impegniamo a supportare le donne in ogni fase della loro vita, aiutandole a vivere al meglio con soluzioni efficaci che rispondano alle esigenze di salute e benessere femminile a tutto tondo: dalla contraccezione alle cure per la fertilità, dai trattamenti per la menopausa alla cura e prevenzione dell’osteoporosi. Per fare ciò, tuttavia, è fondamentale creare una rete di collaborazione con i principali stakeholder del settore Salute, come Società Scientifiche, Associazioni Pazienti e Istituzioni, in modo tale da dare voce a queste esigenze e, laddove possibile, trovare una soluzione», conclude Javier Carpintero, Cluster general manager Italia, Spagna e Portogallo Theramex.

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa; il network, in fase di rinnovo, è attualmente composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, e sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

L’iniziativa è realizzata con il contributo incondizionato di Theramex, con il patrocinio di SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e ALOMAR ODV e con la media partnership di Adnkronos, Baby Magazine, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera.