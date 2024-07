L’associazione culturale Palco Uno, che ha creato lungo la costa iblea il teatro in spiaggia, torna a proporre, anche quest’anno, la propria rassegna a Scoglitti, al circolo velico Anemos, di fronte all’hotel Mida. Sono quattro gli appuntamenti che prenderanno il via venerdì 19 luglio e che proseguiranno sino al 16 agosto. La direzione artistica è di Maurizio Nicastro. Si comincia quindi questo venerdì con la commedia brillante “Giro di vite” con protagonista Alessandro Sparacino e la compagnia teatrale iblea. Si prosegue venerdì 2 agosto con “I cannoli dell’amore”, altra commedia brillante che, diretta da Alessandro Sparacino, sarà portata in scena dalla compagnia Palco Uno di Ragusa. Mercoledì 7 agosto, invece, sarà proposta “La fortuna con la F maiuscola”. A portarla in scena la compagnia Antea di Vittoria. Quindi, l’ultimo appuntamento il 16 agosto quando si terrà la rappresentazione di “Gobba a levante”, altra commedia brillante che, in questo caso, sarà rappresentata dalla compagnia Teatro Badia di Ragusa. L’inizio degli spettacoli alle 21,30. Prenotazioni, anche whatsapp, al 333.4183893 e 333.3343433. L’ingresso è 10 euro. Teatro in spiaggia è un format che ha riscosso grande successo negli anni e che si propone ancora con l’obiettivo di fare trascorrere agli spettatori qualche ora all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, il tutto, rigorosamente, in riva al mare per godere della frescura dei momenti solitamente più rilassanti nel corso delle giornate più calde.