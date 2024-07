Esordio con sold out ieri sera al circolo velico Anemos di Scoglitti per la “prima” del teatro in spiaggia con la direzione artistica di Maurizio Nicastro. Alessandro Sparacino, Angelo Abela e Simonetta Arrabito grandi mattatori sul suggestivo palco fronte mare con la commedia brillante “Giro di vite” che è stata proposta anche nel contesto di un percorso che punta a valorizzare gli attori di casa nostra. Molto divertito il pubblico presente che, tra l’altro, si è confrontato con un finale dolceamaro che, per quanto riguarda questo appuntamento, ha spinto molto alla riflessione. In pratica, due anziani si scambiano pensieri sulla panchina di un parco, scoprendosi profondamente soli.

Dopo una serie di scene e dialoghi esilaranti e malinconici, progettano una fuga per raggiungere un paesino di provincia dove potersi riscattare dalle amarezze della vita. Ma è la stessa vita che, con crudele tempismo, li riporterà alla realtà. Una commedia, dunque, che ha permesso di portare avanti una disamina attenta sulle problematiche del mondo moderno. Un modo per sorridere, ma anche per riflettere. E, non a caso, gli applausi convinti a fine rappresentazione hanno messo in evidenza come la performance dei tre attori sia stata molto apprezzata. Miglior esordio per la rassegna in questione non poteva esserci. Il prossimo appuntamento è in programma il 2 agosto con la commedia brillante “I cannoli dell’amore” diretta da Alessandro Sparacino.