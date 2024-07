Sarà casalingo il debutto dell’nel campionato di Serie A3 di pallavolo dove la formazione del presidentesarà presente per il settimo anno consecutivo. Lanei giorni scorsi ha diramato il calendario, inserendo come nelle previsioni il sestetto della Contea nelIl campionato dei “inizierà aldove nella prima giornata dell’edizione 2024/2025, i biancozzurri ospiteranno i reggini delladell’exDopo il turno di riposo della seconda giornata, la prima trasferta della stagione pere compagni, sarà alla terza giornata sul campo dellail 27 ottobre. La prima gara contro una big delarriverà alla quarta giornata il 3 novembre, quando alsarà ospite laLa prima trasferta di novembre il 10, alla quinta giornata acontro l’, mentre un’altra big come lasarà di scena aper la sesta giornata il 17 novembre. Doppia trasferta tra fine novembre e 1 dicembre, inil 24 novembre alla settima giornata in casa dellae la settimana successiva (1 dicembre) sul campo della. Il giorno dell’Immacolata i biancoazzurri torneranno in casa contro la, per poi affrontare la settimana successiva in trasferta larima delle vacanze dii biancoazzurri chiuderanno il girone di andata ospitando alladell’ex“Quest’anno – spiega coach– c’è stata una moria di squadre che hanno rinunciato al campionato di, ma questo è un fattore inversamente proporzionale perché alla riduzione di squadre nei due gironi corrisponde un livello tecnico che per forza di cose si innalzerà ulteriormente. Analizzando il nostro calendario – continua – partiamo subito con ilconneo promossa indopo una lunga cavalcata e che si è ben attrezzata per affrontare nel migliore dei modi la. Tra gli atleti di spicco dei calabresi l’ex. Poi subito dopo il turno di riposo la trasferta di, campo da sempre ostico e con una squadra che si è ulteriormente rinforzata. Con Ortona eche sono tra le favorite, il girone Blu si presenta con un alto tasso tecnico con undici squadre che lotteranno per otto posti play off e tre per evitare i play out e quindi questo fattore aumenterà le difficoltà di tutte. Noi – sottolinea– abbiamo completato il roster che secondo me è competitivo perché abbiamo alzato l’asticella con l’innesto di giovani promettenti e di talento. Mi aspetto una buona risposta soprattutto di entusiasmo e la voglia di mettersi in mostra in un campionato come quello diche si prospetta di altissimo livello. Aspetto tutti i nostri tifosi al “” il 13 ottobre per la prima casalinga della stagione. Spero di vedere tanto entusiasmo anche tra di loro. Viva