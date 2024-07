Manca poco all’inaugurazione di “In Teatro Aperto” 2024, manifestazione culturale estiva molto attesa che, tra musica e teatro amatoriale, anima le serate della Contea di Modica. Anche questa edizione prevede eventi imperdibili e presenze di spicco, tra cui il grande Billy Cobham, vera leggenda vivente della batteria, che lunedì 5 agosto accenderà con le sue bacchette l’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica. Cobham, uno dei più importanti batteristi jazz-fusion di sempre, percussionista e compositore americano, farà tappa a Modica insieme alla sua band con il tour internazionale “Spectrum 50 Project”, evento che celebra “Spectrum”, il suo album di debutto da solista pubblicato nel 1973. Una vera pietra miliare del genere fusion, dopo 50 anni ancora un punto di riferimento nel mondo del jazz, che verrà interpretato da Cobham con l’energia, la precisione, la velocità, la potenza e la grinta che lo contraddistinguono, e con il suo inconfondibile stile ambidestro.

L’inizio ufficiale della stagione 2024 di “In Teatro Aperto” sarà però sabato 27 luglio ed è affidato ad un idolo delle nuove generazioni: il dj e produttore Ludwig. Ex membro della Dark Polo Gang e vero fenomeno musicale amatissimo dai più giovani, Ludwig farà ballare dalle ore 22 tutta piazza Mediterraneo di Marina di Modica. Si proseguirà poi con due divertenti appuntamenti di teatro amatoriale, entrambi presso il Chiostro di Palazzo San Domenico a Modica. Il primo, sabato 3 agosto alle ore 21, vedrà gli attori della compagnia teatrale “Sipario Blu” impegnati nella commedia “Scommettiamo… che”, con la regia di Piero Pisana. Per il secondo, domenica 4 agosto alle ore 21, saranno sul palco gli attori della compagnia teatrale “La Raccomandata” con “Fumo negli occhi”, una commedia brillante di Faele e Romano, rielaborata in vernacolo modicano dal regista Antonio Pluchino. Lunedì 5 agosto alle ore 22, come detto, il grande e virtuoso batterista jazz fusion Billy Cobham e la sua band illumineranno l’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica (biglietti sui circuiti ciaotickets e ticketone). ì+A San Lorenzo un’altra incredibile artista calcherà il palco dell’auditorium Mediterraneo. Sabato 10 agosto infatti arriverà la cantantessa Carmen Consoli, con il suo tour internazionale “Terra ca nun senti”, un evento straordinario che canta la Sicilia, con brani della tradizione oltre che con canzoni proprie, di Franco Battiato e di Rosa Balistreri. Il cartellone di “In Teatro Aperto” proseguirà con due eventi musicali gratuiti che animeranno piazza Mediterraneo a Marina di Modica a partire dalle ore 22. Martedì 13 agosto si ballerà sulle note di “Notte italiana disco Italia90”, e sabato 17 agosto “Notte rock”, con la cantante Cristina Scabbia, membro del gruppo heavy metal Lacuna Coil, con Toky Dj, mitico protagonista di Virgin Radio, delle discoteche e dei festival rock di tutta Italia, e con gli Elektrovice, band che propone sotto una nuova veste brani rock, dance, funky con un occhio di riguardo all’elettronica e al groove. Domenica 18 agosto ritorneranno ospiti della Fondazione Teatro Garibaldi i Canticum Laudis, con il loro concerto “Del tempo e dell’amore per la pace”, con la regia di Alessia Scarso. Si tratta di una formazione pop/rock composta da frati e laici che lo scorso inverno, con un doppio sold out, ha conquistato il cuore di Modica, e che tornerà ad incantare il pubblico nell’auditorium Mediterraneo domenica 18 agosto alle ore 22, arricchiti della presenza di tre straordinari ospiti: Stefano Indino, Luigi Maio e Pericle Odierna. Domenica 25 agosto alle ore 22, sempre presso l’auditorium Mediterraneo, sarà la volta di un grande protagonista del rock italiano, il mitico Edoardo Bennato. Sarà impossibile non cantare e ballare sulle note dei grandi successi del cantautore e polistrumentista che ha segnato un’epoca. Sabato 31 agosto dalle ore 22 si ballerà nuovamente, ma stavolta in piazza Matteotti a Modica, sulle note della Taranta in compagnia degli Officina Zoe, ambasciatori nel mondo della pizzica e della musica salentina. Questa edizione 2024 di “In Teatro Aperto” si concluderà venerdì 6 settembre alle ore 21 con il concerto “London Calling”, presso il Chiostro di Palazzo San Domenico, a cura dell’associazione Zymè Fermenti Culturali.

“Siamo entusiasti di questa nuova edizione della rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi – commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Tanti appuntamenti imperdibili, eventi musicali gratuiti da vivere in piazza come una grande festa collettiva, il teatro amatoriale, nomi di grande calibro come l’inimitabile leggenda del jazz Billy Cobham, la cantantessa Carmen Consoli, vero orgoglio siciliano nel mondo, e l’eclettico e poliedrico Edoardo Bennato, uno dei massimi esponenti del rock in Italia. Un programma ricco per una estate di grandi eventi che fanno di Modica ancora una volta grande polo attrattivo”.

La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana grazie al supporto dell’on. Ignazio Abbate, e ha il supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group, Banca Agricola Popolare di Ragusa. La prevendita dei biglietti è attiva, al botteghino del teatro e online su www.ciaotickets.com/organizzatore/teatrogaribaldi-modica e www.ticketone.it. Info sul sito webwww.fondazioneteatrogaribaldi.com.