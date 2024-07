Si chiama “Marefestival eventi” il progetto che rientra a buon diritto nel cartellone degli eventi estivi del Comune di Pozzallo e che punta a renderlo ancora più attrattivo. Il progetto, infatti, ha programmato cinque eventi di grande richiamo che puntano a catturare l’attenzione, con il supporto della Regione, di turisti e visitatori provenienti da ogni dove per fare in modo che la città marittima possa continuare a splendere in questo periodo legato al relax e alla spensieratezza. Si comincia già lunedì 29 luglio con il concerto della sempreverde Orietta Berti in programma a piazza delle Rimembranze, dunque nel cuore della città, alle 21,30. Poi si continua il 5 agosto con il concerto di Dargen D’Amico. Il 18 agosto, poi, ci sarà Nathalie Aarts in “Noi suoniamo The 90’s”. E, ancora, il 23 agosto lo spettacolo delle fontane danzanti e, in ultimo, il 30 agosto lo show di Uccio De Santis. Gli spettacoli sono organizzati dalla Marcello Cannizzo Agency. “Naturalmente – commenta il primo cittadino, Roberto Ammatuna – questi sono gli appuntamenti di una parte, forse la più qualificante, del nostro cartellone estivo che comprende molti altri appuntamenti e che ha come comune denominatore il mare. Il nostro grande fratello blu che molto ha dato a Pozzallo e che ne contrassegna la crescita e lo sviluppo. Anche attraverso questi eventi che, ne siamo certi, richiameranno numerosi spettatori”. Il vicesindaco Raffaele Monte aggiunge: “Il Comune, ancora una volta, sta dando prova della propria attenzione a tutto ciò che può risultare utile ad accrescere l’economia locale in un periodo solitamente riservato a turisti e visitatori. Il mare per Pozzallo è ricchezza in tutti i sensi, da sempre apportatore di benefici per la città. Ed ecco perché questo festival punta a celebrarlo garantendo la dovuta accoglienza a tutti coloro che sceglieranno la nostra città non solo per trascorrere delle giornate indimenticabili in spiaggia con tutti i servizi che sono garantiti ma anche trascorrendo le serate all’insegna del divertimento e dell’allegria con cinque appuntamenti assolutamente suggestivi”.