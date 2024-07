Ogni anno, dalla fine degli anni ’80, si celebra nel mese di luglio, in moltissime piazze italiane, la prima pastasciutta antifascista; quella pastasciutta che i sette fratelli Cervi offrirono alla comunità di Campegine, un piccolo borgo della provincia di Reggio Emilia, per festeggiare la caduta della dittatura fascista il 25 luglio 1943. I sette fratelli Cervi, che poi diventeranno partigiani e saranno uccisi dai nazifascisti il 27 dicembre 1944, si procurarono la farina, presero a credito burro e formaggio e prepararono chili e chili di pasta. Una volta che questa fu pronta, caricarono il carro e la portarono in piazza pronti a distribuirla alla gente del paese. Per la prima volta, la pastasciutta antifascista dei Cervi si terrà anche a, a Villaggio Jungi. Domani,, a partire, nella piazzetta disi renderà omaggio alla figura dei sette fratelli Cervi celebrando una serata con la pastasciutta. Nel rispetto della tradizione,La serata si svolgerà in linea con i valori di antifascismo, libertà, inclusione, uguaglianza e giustizia sociale dei fratelli Cervi. Durante la festa sarà ricordato il significato della pastasciutta e l’insegnamento della famiglia Cervi attraverso testimonianze come parole, video, immagini, testi o altro ancora. A seguire, musica live e djset concluderanno la serata antifascista. L’evento è organizzato con il patrocinio dell’ed è inserito nella Rete ufficiale delle pastasciutte antifasciste. Hanno patrocinato la serata, inoltre, il Comune di Scicli, l’Anpi Ragusa-Scicli e la Cgil Ragusa. La pasta è offerta da Pastara. La salsa di pomodoro è offerta da Ioppi. Evento in collaborazione anche con Pro Loco Scicli. Hanno anche aderito numerose altre realtà cittadine. È possibile ancora aderire contattando gli organizzatori alla mail pastasciuttascicli@gmail o anche telefonicamente 3920345444 Francesco Monteforte.