Quasi come se fosse la nuvoletta di Fantozzi. E’ accaduto ieri pomeriggio in via Messina, a Scoglitti, frazione rivierasca di Vittoria, in uno spazio di appena trenta metri quadrati. Una pioggia insolita, inedita, una pioggia, come si dice in gergo scientifico, ultra localizzata che, naturalmente, ha suscitato l’attenzione di numerosi curiosi. I quali si sono precipitato sul posto cercando di comprendere come fosse possibile che piovesse solo in quel piccolo spazio mentre tutt’attorno non si registrasse lo stesso fenomeno atmosferico. Come, appunto, se ci fosse la nuvola di Fantozzi. Una sensazione insolita che, non a caso, è stata oggetto di attenzioni di vario tipo (foto Franco Assenza).