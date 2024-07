Il Comune di Ragusa ha concesso gli spazi per dare la possibilità alle varie scuole di danza sportiva e accademica dell’ambito locale di mettersi in vetrina. Si comincia domani, a partire dalle 21,30, in piazza San Giovanni, a Ragusa, con la performance degli allievi e delle allieve di alcune realtà di danza associate ai seguenti enti di promozione sportiva: Csen, Aics e Acs che avranno così l’opportunità di mettere in luce le peculiarità delle proprie realtà.

“E’ una manifestazione molto stimolante – chiarisce il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – che, a Ragusa, stiamo portando avanti di concerto con l’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, supportato nella sua azione dal sindaco Peppe Cassì, consapevoli che anche così avremo l’opportunità di fare conoscere al pubblico della città di Ragusa quanto importante sia il lavoro svolto dalle nostre associazioni durante la stagione invernale. Ma non solo. Ci proietteremo nel modo migliore verso la nuova stagione, 2024-2025”. L’assessore Digrandi aggiunge: “E’ di certo un bel momento che consente di puntare molto sull’aggregazione. La danza, sia essa sportiva quanto accademica, favorisce la crescita su molti livelli, oltre che fisico anche e soprattutto psicologico. Sono certo che le scuole che si esibiranno domani, e non sarà il solo appuntamento nella nostra città di questa stagione visto che il 12 agosto saremo pure a Marina, daranno prova di tutta la loro perizia. E’ un bel momento per vivere ancora più intensamente la stagione estiva”.