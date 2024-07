Giorno 2 agosto con la presenza dei genitori, dei minori e delle istituzioni si svolgerà la giornata conclusiva del Centro Estivo, sarà un momento di condivisione e di festa ove i minori con i rispettivi genitori saranno attori. La giornata offrirà l’opportunità ai genitori di poter constatare i prodotti realizzati dai loro piccoli, gli apprendimenti e i successi. Il progetto “Equality”, realizzato dall’Anas Sicilia guidata dalla sua presidente Alessandra Giannola, è stato messo in campo nel Comune di Ragusa, grazie alla collaborazione instaurata con l’Amministrazione e nello specifico con l’assessora all’Istruzione Catia Pasta e l’assessora ai Servizi Sociali Elvira Adamo.Un servizio alle famiglie del tutto gratuito finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nell’ambito dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore (d.lgs 117/2017), realizzato in Ats con l’Associazione Culturale Raffadali e Bioetica, ed è stato realizzato nelle nove province della Sicilia. L’obiettivo comune, condiviso da Anas e dall’Amministrazione Comunale di Ragusa, è stato quello di includere i ragazzi/bambini portandoli a conoscere il proprio territorio e a riappropriarsene. Sono state svolte attività laboratoriali con le quali i bambini hanno potuto esprimere la loro creatività, manualità, sperimentare ed esprimere sé stessi attraverso l’esperienza di luoghi, la conoscenza, la condivisione e la socializzazione all’insegna del principio fondante “saper fare” e “saper essere”, per incrementare le abilità richieste favorendo la conoscenza critica.L’avvio delle attività nel periodo estivo ha avuto un valore aggiunto, in quanto le famiglie di 20 bambini tra i 7 e i 10 anni con particolari esigenze economiche hanno avuto la possibilità di poter fare i modo che i propri figli fossero seguiti e incentivati nella condivisione creativa, durante le ore antimeridiane, grazie all’impegno di specialisti del settore che si sono presi cura di questi ragazzi durante il mese di luglio con diverse attività laboratoriali (motoria, arte creativa, lettura, riciclo, sviluppo cognitivo, scoperta del territorio, ect..). Sono state numerose le richieste, durante il periodo di attività, di famiglie che sono venute a conoscenza del servizio. È augurio dell’Amministrazione che progettualità analoghe possano essere messe in campo anche nel prossimo futuro, magari allargandole a un maggiore bacino di utenza. L’Amministrazione Comunale ringrazia la preside dell’Ic Vann’Antò che ha ospitato presso la sede della scuola Ecce Homo il campo estivo e tutti gli operatori che in questo mese si sono messi al servizio del centro per dare nuove opportunità a questi bambini.