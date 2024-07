Una grande giornata di sport. Dedicata al calcio a 6. La 24 ore no-stop di Donnalucata, disputata ai campetti del Riviera di Ponente, con l’organizzazione dell’Asd Sport Eventi, sotto l’egida del Csen comitato provinciale di Ragusa, è stata tutto questo. Dopo che le otto formazioni partecipanti si sono date battaglie, il successo ha arriso alla formazione Blazer di Cava d’Aliga che, forte di un gruppo collaudato e di un pizzico di tenacia e determinazione in più rispetto alle altre formazioni presenti, si è imposta in finale, dando prova di tutte le proprie capacità. “E’ stata una bella manifestazione – sottolinea il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – e, ancora una volta, i miei complimenti vanno, oltre alle varie formazioni partecipanti, a Emiliano Migliorisi per avere saputo organizzare tutto nei minimi particolari e per essere riuscito a dare ancora più slancio a una formula che merita di essere valorizzata. Si è giocato a calcio in maniera intensa fino ad arrivare alla finalissima che ha visto trionfare i vincitori. L’appuntamento, naturalmente, è già fissato per il prossimo anno per non parlare delle prossime iniziative dell’Asd Sport Eventi che sono in cantiere e che si annunciano molto interessanti. Quindi, chi vuole fare sport e chi vuole cimentarsi in modo sano con altre formazioni concorrenti non ha che da iscriversi ai vari appuntamenti che promuoviamo nelle discipline più disparate. Per trascorrere un’estate all’insegna dello sport vero”.