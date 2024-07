I vigili del fuoco hanno salvato, nel pomeriggio, un cane che era “detenuto” in un balcone al primo piano di un edificio di Modica Alta. L’intervento dei vigili dopo la segnalazione di alcuni volontari dell’Oipa allertati dai residenti che sentivano guaire il cocker e che hanno temuto per la sua salute anche perché il caldo di queste ore è stato particolarmente asfissiante e non c’era acqua disponibile sul ballatoio. Il cane è stato subito portato da un veterinario per verificare le sue condizioni di salute e per valutare se lo stesso fosse dotato di microchip. Le forze dell’ordine, in particolare la polizia municipale, stanno esaminando se ci sono profili di responsabilità in carico ai proprietari dell’animale.