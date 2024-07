Una lunga maratona ieri all’Ars terminata oltre la mezzanotte per l’approvazione degli emendamenti alla Finanziaria. Al termine di questa intensa giornata, cominciano ad arrivare buone notizie per i Comuni dell’area iblea che avranno la possibilità di realizzare alcuni importanti progetti attesi da tantissimo tempo. A darne notizia è l’onorevole Ignazio Abbate (nella foto) che ha proposto i primi due emendamenti da 100mila e da 600mila euro riguardanti la bonifica e la manutenzione straordinaria della strada di accesso ad uno dei simboli più riconoscibili della provincia iblea, la Fornace Penna di contrada Pisciotto, e le operazioni di dragaggio e ripristino dell’agibilità del porticciolo di Donnalucata. “Grazie a questi due emendamenti che sono passati ieri – commenta il parlamentare della Dc – Scicli vedrà realizzarsi due importantissime opere, strategiche da un punto di vista turistico ed economico. Il porticciolo di Donnalucata, che è attualmente interdetto al transito sia di imbarcazioni che pedonale, soffre da tempo di questo problema dell’insabbiamento. Grazie ai 600mila euro stanziati, sarà possibile riportarlo in condizioni di sicurezza in modo da poter riprendere il traffico di imbarcazioni da diporto e pescherecci, particolarmente presenti in questa zona. Inoltre siamo riusciti ad accantonare anche le risorse per gli interventi di manutenzione che lo renderanno nuovamente percorribile dai pedoni. L’altro emendamento da 100mila euro riguarda invece la sistemazione della strada di accesso alla Fornace Penna che, per lunghi tratti, risulta inaccessibile sia ai visitatori che agli stessi residenti di via Malaga. Verrà effettuato lo spostamento della sabbia a ridosso delle proprietà private con la realizzazione di una barriera al fine di evitare l’avanzamento della sabbia sulla viabilità. In questo modo si darà un ingresso dignitoso ad una delle più importanti testimonianze di archeologia industriale oggi presenti in territorio siciliano. Un’opera per la quale stiamo lavorando in ottica di una definitiva conservazione prima che sia troppo tardi. Nei giorni precedenti all’approvazione della minifinanziaria sono stato sollecitato in tal senso sia dal sindaco che dall’Amministrazione comunale, dal presidente del Consiglio e dai consiglieri comunali così come delle associazioni presenti a Donnalucata e dai tanti iscritti della Dc presenti a Scicli”.