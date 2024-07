Dopo l’apertura dei festeggiamenti di domenica scorsa, con la “Scinnuta” del simulacro, rito sempre molto suggestivo che ha visto partecipare numerosi fedeli e devoti nella basilica di Sant’Antonio abate che ospita tutto l’anno l’artistico simulacro, proseguono le iniziative in onore della patrona di Giarratana, Maria Santissima della Neve. Si è concluso ieri sera il torneo di ping pong doppio che ha animato le giornate di lunedì e martedì con le gare che si sono svolte nel centro pastorale Piergiorgio Frassati. Ad aggiudicarsi il primo posto la coppia Giuffrida-Seidita, seconda posizione per la coppia Trapani-Azzaro e terza per la coppia Linguanti-Linguanti (tutti nella foto). I vincitori si sono aggiudicati una cena offerta dall’agriturismo Giannavì. Oggi e domani, invece, spazio al torneo di calcio balilla umano con gonfiabile. L’appuntamento è in piazza Vittorio Veneto dalle 19. Prima ci sarà evidenza per la categoria bambini che prevede, a fine torneo, un rinfresco per tutti i partecipanti nella stanza a botte della chiesa Madre, intorno alle 20. Alle 21,30, poi, spazio per la categoria adulti e per la prima squadra classificata è previsto il giropizza. Il triduo in onore alla Madonna della Neve, invece, prenderà il via venerdì 2 agosto con la preghiera del Santo Rosario prevista per le 18,30 mentre alle 19 si terrà la santa messa celebrata da padre Giuseppe Iacono. A garantire la pulizia e il decoro delle strade cittadine con un’azione straordinaria durante questo periodo di festa sarà l’impresa ecologica Busso Sebastiano.