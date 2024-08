L’annuale rimpatriata della classe quinta C/70 dell’Istituto Tecnico Commerciale Archimede di Modica ha avuto svolgimento in un noto locale della frazione marinara della città della Contea. Approfittando del rientro in famiglia, per il periodo delle ferie, di coloro che, a conclusione degli studi, si sono trasferiti altrove, si è riusciti a mettersi insieme per ritrovarsi e per trascorrere una serata destinata a rievocare i periodi trascorsi nella stessa classe ed alcuni dei ricordi più significativi sui quali si sono sviluppate tante piacevoli considerazioni.

Anche quest’anno all’incontro ha preso parte la professoressa Teresa Azzaro che è stata allora la più giovane degli insegnanti ai quali è stata assegnata la classe. Da tenere conto che per la prima volta gli “alunni” della “mitica” quinta C hanno voluto partecipare con le rispettive mogli che, con la loro presenza, hanno contribuito a rendere ancora più significativa e piacevole la serata. Nel corso dell’incontro sono stati ricordati i colleghi che non ci sono più ed è stato portato il saluto di due dei “quintini” impossibilitati a partecipare per motivi di salute.

A conclusione della serata, dopo il taglio della torta riportante il motivo dell’incontro, è stata consegnata una targa riportante l’apprezzamento delle virtù personali e delle qualità professionali della professoressa Azzaro (nella foto sopra con Enzo Cavallo) che, particolarmente commossa, ha voluto ringraziare tutti per il graditissimo invito e per il calore con cui è stata accolta ed ha espresso il proprio orgoglio per ciò che è stato scritto su di Lei.

Questo il contenuto della targa: “Gli “alunni” della quinta C dell’Istituto Tecnico Commerciale Archimede di Modica che hanno conseguito la maturità nell’anno scolastico 1969/1970 in occasione della “rimpatriata” organizzata per ricordare il 54° anniversario del diploma di Ragioniere, alla stimatissima Professoressa TERESA AZZARO per essersi da sempre distinta per la professionalità, la dedizione e per la disponibilità dimostrata negli anni in cui, giovanissima, ha insegnato, facendosi rispettare rispettando, presso l’Istituto Tecnico Commerciale Archimede di Modica oltre che per la vera amicizia ed il sincero affetto che continua ad intrattenere con tutta la classe contribuendo a rendere sempre più sentita l’annuale “rimpatriata”.