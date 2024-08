“Le tematiche riguardanti le infrastrutture rimangono strategiche per il tessuto imprenditoriale del nostro territorio che paga un prezzo notevole rispetto al resto d’Italia. Ecco perché ci teniamo a precisare alcuni passaggi in merito alla battaglia condotta dalla Cna di Ragusa per consentire una rapida riapertura della circonvallazione che collega l’agglomerato industriale di Modica Pozzallo. E lo facciamo senza spirito polemico, ma solo per mettere in rilievo il ruolo di un’associazione che, come nel nostro caso, portatrice di specifici interessi, si muove per dare risposte il più possibile efficaci alle imprese del territorio”. E’ quanto afferma in una nota la Cna territoriale di Ragusa.

“Il 16 maggio scorso – è sottolineato dai vertici della Cna – si è tenuto, su nostra richiesta, un tavolo tecnico ufficiale presso il Libero consorzio di Ragusa riguardante le criticità sulla viabilità di una parte del territorio alla presenza del commissario straordinario dell’ente, Patrizia Valenti, del direttore generale Nitto Rosso, dell’ingegnere Carlo Sinatra e dei rappresentanti delle amministrazioni comunali di Modica, Pozzallo ed Ispica. Basta andare a rivedere gli articoli di stampa di quell’incontro per avere riscontro della specifica richiesta avanzata in rappresentanza delle aziende del comprensorio le quali chiedevano, e ribadiscono la necessità ancora oggi, una rapida riapertura della bretella Asi allo scopo di evitare l’ingresso nella città di Pozzallo”. “Abbiamo, adesso, appreso con soddisfazione – ancora l’associazione di categoria – dell’intervento del Libero consorzio che, attraverso i suoi dirigenti, acclarata la disponibilità finanziaria di 600mila euro, hanno avviato l’appalto dell’opera di manutenzione che permetterà di riaprire l’arteria. Subito dopo sarà messa a disposizione dall’ente di viale del Fante una ulteriore somma importante tramite il Fsc, di fatto assumendo la titolarità, nel frattempo, della gestione futura dell’asse viario. Riteniamo che sia opportuna una mappatura specifica delle altre infrastrutture principali al servizio delle imprese su tutta la provincia programmando anzitempo il tipo di intervento da realizzare ed evitando le spiacevoli situazioni che abbiamo subito in tutti questi mesi. Riteniamo che in questo caso sia stato portato avanti un importante gioco di squadra tra la nostra associazione di categoria, il Libero consorzio, la Regione e le amministrazioni comunali coinvolte nella strada in oggetto che collega il territorio di Modica-Pozzallo ed Ispica consentendo di snellire e velocizzare il traffico pesante proveniente dall’autostrada Siracusa Gela”.