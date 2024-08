L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che il decreto interministeriale dell’11 giugno 2024, pubblicato sul sito del ministero del Lavoro in data 5 agosto 2024, che abroga e sostituisce il decreto del 10 marzo 2016, introduce nuove modalità per il versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, ossia lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille. Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024. Per la fruizione di tale esonero, i datori di lavoro devono presentare un’autocertificazione esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione, utilizzando la banca dati del collocamento mirato. Il contributo esonerativo è pari a 39,21 euro, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

“I pagamenti – sottolineano dal consiglio direttivo dell’Ebt presieduto da Gregorio Lenzo – sono effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione e gestiti mediante piattaforma PagoPA. Ai fini della fruizione dell’esonero, non sono considerate valide altre modalità di pagamento. I datori di lavoro che già fruiscono dell’esonero e che intendono continuare ad avvalersi di tale istituto, devono inviare una nuova autocertificazione entro il 31 ottobre 2024, 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, fissata per il 1° ottobre 2024. La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente ed è valida per l’intero trimestre nel quale si effettuata il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede Ebt di via Roma a Ragusa allo 0932.622522.