L’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa fa sapere che, in questi giorni, si è proceduto allacase popolari del Comune di Vittoria. Lo stesso istituto ricorda che, già da qualche tempo, è stato avviato ilL’azione di ripristino della legalità vede il coinvolgimento di tutte le istituzioni, in particolare il prefetto di Ragusa, il questore di Ragusa, e attraverso le forze di polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e la collaborazione del sindaco e dei Servizi sociali del Comune di Vittoria e dell’ufficio Unep del Tribunale di Ragusa. “In questo modo – fanno sapere – si attuano le ragioni della Giustizia e della Legalità a tutela delle fasce sociali aventi diritto agli alloggi popolari”. Oltre al recupero degli alloggi occupati abusivamente è stata avviata una moratoria nel recupero delle morosità che l’Iacp vanta nei confronti degli inquilini non paganti i canoni di locazione e/o condominiali. Le procedure intraprese invitano gli inquilini degli alloggi Iacp a mettersi in regola, usufruendo anche di una rateizzazione del dovuto attraverso un piano di rientro dal debito.L’Istituto ricorda che le graduatorie per l’assegnazione di alloggi di Erp sono formate da nuclei familiari di cittadini con difficoltà abitative e spesso economiche non indifferenti, ai quali bisognaL’Azione di ripristino della legalità già avviata, in questi giorni, dall’Istituto autonomo case popolari, di concerto con i Comuni e le Forze dell’Ordine vede un ulteriore impulso nel contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, delle morosità ed affermare il rispetto delle regole. “Solo attraverso ciò – si legge in una nota del commissario straordinario, Paolo Santoro – è possibile investire risorse nel recupero edilizio degli immobili e migliorare le condizioni di abitabilità degli alloggi”.