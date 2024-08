Migliorare il volto di Santa Croce, attraverso il rifacimento e la riqualificazione dei prospetti esterni degli immobili. E’ questo il senso dell’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale, che dà la possibilità ai cittadini di beneficiare di contributi per il recupero degli immobili nel centro storico. Per il 2024 sono stati stanziati 30mila euro per contributi a fondo perduto, con un massimo di 4mila euro per domanda presentata, per chi avvia opere di riqualificazione delle facciate di edifici come, ad esempio, il consolidamento degli intonaci o il loro rifacimento, la tinteggiatura delle facciate, la sostituzione di infissi esterni, la sostituzione di grondaie e interventi simili. “Un’altra iniziativa concreta per il recupero e la rigenerazione del nostro centro storico – commenta il sindaco Peppe Dimartino -, che arriva dopo le agevolazioni per l’apertura di attività commerciali e quelle per le giovani coppie che intendono trasferirsi in centro, e dopo le premialità per la realizzazione dei copri-mastelli per le attività commerciali. Stiamo dunque mettendo in atto tutta una serie di iniziative che vanno nella direzione di migliorare il volto della nostra città, affinché sempre più possa essere vivibile dalle nostre famiglie, dai nostri giovani, dai nostri anziani”. Il link con l’avviso pubblico e le modalità di presentazione della domanda, che ha scadenza 31 dicembre, si trova nel sito istituzionale dell’Ente. Una volta ricevute e valutate dagli uffici verrà pubblicata la graduatoria dei soggetti ammessi ai contributi.