Carnevale a Comiso e Pedalino. Due giorni di festa tra sabato 22 e domenica 23 febbraio.

“Abbiamo puntato molto su eventi e spettacoli di animazione per bambini”. Dichiarazioni dell’assessore Dante Di Trapani .

“Tornano anche per questo Carnevale, momenti di svago, animazione, musica e spettacoli sia a Comiso, sia a Pedalino – spiega l’assessore – dedicati in particolar modo ai bambini che vivono sempre l’allegria della festa. Sabato 22 febbraio a Comiso, in Piazza fonte Diana, a partire dalle ore 16.00, è prevista musica e animazione a cura del gruppo “ Smile”. A seguire, la classica sagra della mitilugghia a cura della comunità M.A.S.C.I. Comiso2 e, dalle 19.00 , lo spettacolo musicale “Cartoonstory” a cura dell’associazione “musica e…oltre”.Per quanto riguarda invece la domenica 23 febbraio – ancora Di Trapani – ci sposeremo nella frazione di Pedalino dove, presso il Cine Teatro Esperia alle ore 15.00, ci saranno momenti di animazione, musica e l’immancabile sfilata delle mascherine. Tutto in collaborazione con l’associazione “ ABC, la bacchetta magica”. Gran finale del 23 presso villa Orchidea, dalle ore 17.00, con la sfilata di mascherine a cura di “ GP spettacoli”. Non mi resta che augurare buon divertimento – conclude l’assessore Dante Di Trapani – nella speranza che questi eventi siano dei bei momenti che genitori e figli possono condividere”.