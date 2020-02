Intorno alle 11,15 di oggi si è verificato un incidente stradale autonomo in Via San Giuliano Macalle’, intersezione con la Vanella 164. Coinvolta Un’autovettura Smart condotta da una modicana di 29 anni, G.B.G.. La giovane, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, ha perso il Controllo del veicolo, finendo contro un muro e poi ribaltandosi sul lato guida. Per estrarla Dall’abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno dovuto aprire il tettuccio del mezzo. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso da un’ambulanza del 118.