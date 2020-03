E’ morto all’età di 94 anni l’avvocato Sofio Schembari, papà del sindaco di Comiso Maria Rita Schembari. Non ci saranno i funerali, in ottemperanza al decreto emanato dal vescovo di Ragusa.

Questo il post del sindaco Maria Rita Schembari sulla sua pagina facebook:

“Carissimi amici, in tantissimi, già da queste prime ore, state mostrando a me e ai miei cari vicinanza e sincero affetto per la perdita del mio amato papà.

Il mio ruolo di sindaco, tuttavia, non mi sottrae alla responsabilità di osservare scrupolosamente le misure emanate dal Governo nazionale e regionale.

Pur avendo già previsto un sistema di controllo delle visite di cordoglio, vi invito, per maggior senso di responsabilità, a mostrarmi vicinanza e affetto attraverso forme di comunicazione alternative, evitando per questo periodo contatti diretti.

Quando tutto sarà passato, saremo lieti di celebrare una Santa Messa, nella quale sarete accolti con la stessa stima ed il medesimo affetto che da voi sentiamo giungere.

Grazie a tutti sin da ora”.

Al sindaco di Comiso, le più sincere condoglianze della redazione di Giornale Ibleo.