La presidente del Lions Club host Ragusa, Letizia Gerotti, accompagnata da alcuni componenti del direttivo: Pina Lembo, Francesco Caruso e Riccardo Roccella, ha donato materiale medico (lettini antidecubito, carrello porta presidi medici, sfingmomanometro ed altri dispositivi medici) all’ ASSAP OO. PP. Riunite E. C. Lupis C. Boscarino C. Moltisanti di Ragusa.

A fare gli onori di casa il presidente dell’Ente, Enzo Guastella e la vice presidente, Gianna Miceli dell’Assap.

« Siamo grati al Lions Club di Ragusa per la donazione – ha detto il presidente, Enzo Guastella, – al di là del valore e della grande utilità del materiale, è un segnale di attenzione e vicinanza alla nostra Struttura. Ringraziamo il presidente, dr.ssa Gerotti, e tutti coloro i quali hanno partecipato attivamente all’iniziativa per questo gesto di grande generosità.»

« Dall’inizio dell’emergenza coronavirus ad oggi”, ha ricordato la Gerotti, – l Lions Club Ragusa Host ha portato a termine azioni e service diretti e mediati a favore di strutture sanitarie, delle case di riposo e delle necessità sociali. Il nostro impegno, oggi, è stato rivolto all’ acquisto di materiale medico, così come ci ha suggerito la dottoressa Rosy Iacono, direttore dell’Opera”, materiale che sarà utile a curare gli ospiti della casa di riposo. »Il Lions Club Ragusa Host sta proseguendo la sua attività al servizio della collettività, destinando parte dei fondi raccolti al miglioramento dei servizi offerti alle persone più fragili della nostra collettività.