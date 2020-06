Domani, venerdì 19 giugno, sarà celebrata liturgicamente la solennità del Sacro Cuore di Gesù. A Ragusa, nella parrocchia omonima, sarà festa grande anche se condizionata dalle restrizioni imposte dall’attuale emergenza sanitaria. “Ma sarà festa sul piano spirituale – spiega il parroco don Marco Diara – un momento che cercheremo di vivere in maniera intensa, così come abbiamo fatto in questi ultimi giorni che hanno caratterizzato le celebrazioni”. Domani, il primo appuntamento, alle 9, con la celebrazione eucaristica a cui farà seguito l’adorazione eucaristica proprio nel giorno della solennità del Sacro Cuore. A mezzogiorno, ci sarà il suono festoso di campane e l’atto di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Alle 18,15, la preghiera del Rosario e la coroncina al Sacro Cuore. Alle 19, poi, la celebrazione eucaristica presieduta da don Maurizio Di Maria, rettore del seminario diocesano di Ragusa. Alla santa messa parteciperanno i seminaristi. “Stiamo cercando di creare un momento più intimo – afferma don Diara – con la presenza dei nostri seminaristi. Riteniamo che i fedeli, confrontandosi con loro, avranno l’opportunità di comprendere le motivazioni profonde di tali scelte”. I fedeli sono invitati a rispettare tutte le norme di sicurezza indossando la mascherina, igienizzando le mani all’ingresso e a prendere posto in chiesa soltanto dove indicato. E intanto, sulla pagina Facebook della parrocchia, sono stati pubblicati i 22 disegni dei partecipanti all’iniziativa denominata “Sacro cuore in festa…!”. Il disegno che riceverà più “Mi piace”, entro oggi, sarà stampato in formato cartolina e distribuito in occasione delle celebrazioni di domani.