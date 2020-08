In un intrigo di passi che si fonde con la voce di Giuseppe Mezzasalma, cantante di Comiso è uscito ieri il video di “Appesi al Cuore” il nuovo singolo già sulle piattaforme streaming da qualche giorno.

“Appesi al cuore” è un singolo tratto da un fatto di cronaca, un incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo e che vede oggi Mezzasalma raccontarsi e raccontare.

Scritto da Giuseppe ed Emanuele Senia, il brano è arrangiato e distribuito dalla Produzioni Estrus Music, interpretato da Giuseppe Mezzasalma.

La storia

“Ci sono momenti nella vita -racconta Giuseppe Mezzasalma- in cui sembra che tutto stia andando a rotoli. Ci sono esperienze che ti segnano per sempre e dalle quali pensi che non ti rialzerai. Poi, è la stessa vita a rimetterti sulla via e a riportarti, lentamente, a galla e a permetterti di godere del presente come fosse un dono.

‘Appesi al Cuore’ è una parte di me, della mia storia, che Giuseppe ed Emanuele Senia hanno espresso al meglio nel testo. Nel 2004 ho avuto un incidente stradale, il ragazzo con cui viaggiavo in moto ha perso la vita, io me lo porto dentro, non potrebbe essere diversamente. Una stella che brilla e che non smetterò mai di guardare perché so che dall’alto mi guida.” Mezzasalma da quell’incidente vive su una sedia a rotelle “quando mi sono ripreso -racconta- la mia vita era stravolta, sembrava un baratro da cui non sarei più uscito. Oggi, riesco a parlarne grazie alla mia famiglia che mi ha sostenuto, al mio grande amore, agli amici, alla musica che mi permette di ricominciare ogni volta che penso di non farcela. Cantare è da sempre la mia passione ma da quel momento è come se la musica mi permettesse di esorcizzare le mie più intime sensazioni.” Il brano di ‘riscatto’ di Giuseppe Mezzasalma, che canta l’amore perduto e, insieme, la bellezza di essere andato oltre ogni dolore, ogni perdita, senza mai dimenticare la stretta dell’assenza.

“Ho fortemente voluto -spiega Mezzasalma- che nel mio singolo ci fosse la danza che supera ogni limite fisico. La disabilità non deve essere mai un ostacolo alle nostre scelte, ed è un messaggio che voglio mandare forte a chi con me condivide un percorso di vita che può apparire gravemente segnato. Bisogna sempre andare oltre, superarsi e oltrepassare le proprie fragilità. Mai compiacersi. La musica, il canto, sono l’espressione viva che la nostra mente può tutto quello che per il nostro corpo appare complesso. Ci vuole coraggio, dobbiamo averlo sempre. ‘Appesi al Cuore’ è la vita che esprime la sua immensità”.