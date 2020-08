Una breve vacanza in Sicilia, a Marina di Ragusa, una lezione di spinning diventata un video virale, e si accende lo scontro politico a Malta. Le immagini del premier Robert Abela sorridente in Sicilia, precisamente a Marina di Ragusa, hanno provocato forti polemiche, in giorni complicati per Malta, alle prese con la seconda ondata di Covid-19.

Secondo quanto riporta Malta Today, nel giorno in cui nel Paese si e’ registrato il piu’ alto numero di nuovi contagi (72), Abela si trovava a Marina di Ragusa in Sicilia, dove ama andare con la sua barca nei fine settimana. Il video di una lezione di spinning in piazza, vista mare, e’ diventato virale a Malta e ha dato il via alle polemiche. Malta Today sottolinea come per un caso analogo, in Irlanda il presidente dell’Autorita’ nazionale del turismo, Michael Cawley, si sia dimesso, dopo le polemiche per una sua vacanza in Italia.