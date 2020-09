Seggi chiusi definitivamente alle ore 15 di oggi, lunedì 21 settembre, nelle 71 sezioni elettorali dislocate nel territorio comunale in occasione del referendum confermativo del testo di legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

Sulla base dei dati forniti dalle 71 sezioni gli elettori votanti in questa tornata referendaria sono stati complessivamente 23.746 distinti in 11.867 maschi e 11.879 femmine con una percentuale di affluenza alle urne pari al 41,52 %.

Le operazioni di spoglio delle schede sono già iniziate ed alle fine delle stesse forniremo il risultato definitivo.