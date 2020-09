Concluse le operazioni di spoglio delle schede nelle 71 sezioni elettorali dislocate nel territorio comunale per il Referendum confermativo del testo di legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

I votanti sono stati complessivamente 23.749 distinti in 17.804 per il “Si” e 5.837 per il “No” ( schede bianche 32 , schede nulle 76).