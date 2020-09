Il sinistro si è verificato ieri sera in via Ho Chi Minh a Comiso, intorno alle 20.45. Una ragazza di 20 anni stava attraversando la strada ma, per cause ancora in fase di accertamento, è stata investita da un’auto proveniente da via Canicarao, una Smart.

La ragazza, S.M., è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave: trasportata al pronto soccorso del Guzzardi, la prognosi è di 5 giorni.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Ragusa.