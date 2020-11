Sono 2506 i positivi in isolamento domiciliare di oggi in provincia di Ragusa. A questi dati, dovranno aggiungersi anche i ricoverati, per il momento non disponibile.

Questi i dati dei positivi in isolamento domiciliare Comune per Comune:

Acate: 71

Chiaramonte: 45

Comiso: 313

Giarratana: 22

Ispica: 123

Modica: 280

Monterosso: 7

Pozzallo: 100

Ragusa: 578

Santa Croce: 56

Scicli: 70

Vittoria: 800

41 positivi arrivano da fuori provincia.