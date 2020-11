ADVERTISEMENT

Come comunicato nella precedente nota del 16 novembre 2020, sono stati effettuati nelle ultime 48 ore i tamponi molecolari a tutti calciatori dell’ASD Marina di Ragusa Calcio. Tamponi che hanno dato esito di positività al altri due calciatori che si uniscono ai precedenti due giocatori comunicati lunedì scorso.

Questo a dimostrazione della meticolosa attuazione da parte di tutti gli addetti e tutti i tesserati del protocollo vigente, che comunque, come già prefissato ed annunciato dai vertici LND, deve essere rivisto e rimodulato perché dimostratosi in tanti punti poco funzionale.

I due calciatori, come i precedenti, sono stati posti in stato di isolamento come prevedono le disposizioni sanitarie vigenti. Il resto della squadra, che non ha avuto contatti con i tesserati positivi al Covid-19 nelle ultime settimane perché i suddetti atleti avevano presentato qualche leggero sintomo influenzale e precauzionalmente lasciati a riposo anche in virtù della sospensione temporanea del Campionato Serie D, ha già ripreso gli allenamenti nel pomeriggio di oggi allo stadio “Biazzo” di Ragusa. Impianto sportivo prontamente sanificato dal Comune. Inoltre la società ringrazia gli uffici preposti del Comune per l’immediatezza con la quale si è provveduto a rendere fruibile l’intera struttura sportiva.