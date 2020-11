ADVERTISEMENT

Il ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza che non prevede cambi di colore per le regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta restano in zona rossa e Puglia, Sicilia in zona arancione fino al 3 dicembre.

Si attende l’ultimo monitoraggio dell’Iss per avere il nuovo indice Rt. In Alto Adige oggi via allo screening di massa mentre in Sicilia istituite cinque nuove zone rosse.

L’Ue è pronta a sborsare 10 miliardi di dollari per i vaccini Pfizer-BioNTech e CureVac. Nel mondo sfiorata la soglia dei 57 milioni di contagi. Per l’Oms la seconda ondata ha colpito pesantemente l’Europa dove si è regisrato un decesso da Covid ogni 17 secondi. In Usa 2.200 morti in 24 ore, in India superati i nove milioni di casi.