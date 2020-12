E’ decaduta a mezzanotte l’ordinanza regionale che imponeva la zona rossa nelle città di Vittoria, Comiso e Acate. Da stamani, anche alla luce della firma del nuovo DPCM che è stato illustrato ieri sera dal premier Giuseppe Conte, le tre città ragusane che si trovavano in zona rossa, tornano a essere gialle.

Secondo però quanto è stato possibile apprendere fino a questo momento, molto probabilmente arriverà nell’arco della giornata una ulteriore ordinanza regionale: non si escludono, infatti, delle limitazioni o clausole per tutti quei comuni siciliani che si sono trovati a vivere per un certo periodo di tempo in zona rossa: tutto questo, naturalmente, per evitare di “rovinare” il lavoro fatto al prezzo dei sacrifici di tanti cittadini.