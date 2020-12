Si è verificato stamattina un incendio nella Parrocchia di Santa Rosalia, presso la quale è parroco Fra Pecorella, in via Teocrito 8 a Ragusa.

I vicini allarmati dalla presenza fuligine che fuoriusciva all’esterno, hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno accertato che un incendio lento ha gravemente danneggiato l’altare in legno.

L’incendio presumibilmente si è originato da alcune candele votive lasciate accese.

Dopo attento sopralluogo e dopo aver rimaneggiato alcune braci ancora calde, è stato accertato che non vi erano pericoli.