In provincia di Ragusa sono 751 i positivi in isolamento domiciliare, 52 i ricoverati e 18 in Rsa, per un totale complessivo di 821. Purtroppo, si registra anche una vittima ma nel complesso i positivi continuano a scendere.

Questi i dati:

60 Acate

29 Chiaramonte

72 Comiso

1 Giarratana

6 Ispica

167 Modica

4 Monterosso

36 Pozzallo

128 Ragusa

27 Santa Croce

26 Scicli

187 Vittoria

8 da fuori provincia.

I guariti salgono a 5.260.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 74.711 sono i molecolari, 19.503 i sierologici e 75.075 i test rapidi, per un totale di 169.289.