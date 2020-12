Il 23 dicembre 2020 il deputato ibleo Nello Dipasquale è intervenuto in Ars per parlare di un argomento che sta a cuore a tutta la provincia: il cargo dell’aeroporto di Comiso.

Così il deputato ibleo: “Il Governo e la maggioranza hanno definanziato di un milione di euro un ulteriore finanziamento che era a disposizione per la realizzazione del progetto esecutivo per il cargo all’aeroporto di Comiso.

Che nessuno ci venga a raccontare, poi, che il progetto esecutivo non si è potuto fare per mancanza di risorse perché la verità è che le risorse c’erano e sono state tolte”.

Durante il suo intervento, Dipasquale ha spiegato: “Se la maggioranza voterà le variazioni di bilancio, questo milione di euro andrebbe a definanziare il progetto del cargo. So che ci sono delle offerte e non so se queste risorse saranno sufficienti. Se il progetto esecutivo non sarà attuato per le procedure, sarà colpa di Comiso, ma se non ci sono finanziamenti sufficienti, è vostra responsabilità. Spero di sbagliarmi”, conclude.