Terribile incidente mortale questa sera a Comiso: ha perso la vita un ragazzo di 14 anni in sella ad un motorino, A. B.

L’episodio si è verificato intorno alle 21 di stasera: non è ancora stata chiarita la dinamica del sinistro. L’incidente si è verificato in via Biscari, nei pressi del centro sportivo “Fair Play”.

Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare. Il mezzo a due ruote sarebbe stato sequestrato.

Indagini sono in corso per la ricostruzione della dinamica; presenti sul luogo della tragedia i carabinieri di Comiso e Vittoria.