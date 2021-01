A cominciare da oggi e fino a domenica 17 gennaio, in quasi tutti i comuni della provincia, l’Asp di Ragusa, con la collaborazione dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, provvederà a garantire attività di screening tamponi antigenici rapidi per alunni e docenti afferenti alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Si tratta di una misura importante, così come prevista dalla circolare regionale del DASOE – Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, uno screening dedicato a favore degli alunni e docenti in vista della possibile ripresa delle attività didattiche in presenza delle scuole interessate, a far data dal 18/01/2021.

Nelle postazioni sono istituiti percorsi preferenziali per gli alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado per garantire una maggiore fluidità nello svolgimento dei test.

I punti di screening in modalità drive-in sono così distribuiti nel territorio aziendale e seguiranno la sottoelencata la calendarizzazione:

Acate – piazza Calvario, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 17/01/2021;

Comiso – PO “R. Margherita”, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal 14/01/2021 al 17/01/2021;

Vittoria – Fiera Emaia, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal 14/01/2021 al 17/01/2021;

Ragusa – presso Teatro Tenda di via M. Spadola, 2 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal 14/01/2021 al 17/01/2021;

Santa Croce Camerina – presso piazza degli Atleti, dalle ore 9.00 alle ore 13,00, in data 16/01/2021;

Monterosso Almo – via Padre Pio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in data 16/01/2021;

Chiaramonte Gulfi – c/da Pezze, dalle ore 15:00 alle 17:00, in data 15-16-17/01/2021;

Giarratana – presso Protezione Civile, dalle ore 9:00 alle 13:00, in data 16/01/2021;

Modica – presso Comune, dalle ore 15:00 alle ore 21:00, in data 15/01/2020; presso zona artigianale in data 17/01/2021 dalle ore 8:30 alle ore 15:00;