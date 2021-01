La Sicilia da domenica sara’ zona rossa. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza con la quale con cui si recepisce il Dpcm sull’emergenza Covid-19 e la decisione adottata col ministro della Salute, Roberto Speranza. L’ordinanza sara’ in vigore da domenica prossima al 31 gennaio.

Criticità su questa decisione, soprattutto per quanto riguarda la tempistica, è stata espressa dall’onorevole Nello Dipasquale: “Certo che è assurdo: a novembre, quando ho chiesto di istituire la zona rossa per la provincia di Ragusa ci trovavamo con tantissimi contagi e, quindi, in una situazione drammatica.

Musumeci preferì far finta di niente…

Oggi, invece, con meno di 30 contagi in provincia di Ragusa, devo vedere quest’area di Sicilia diventare zona rossa. Assurdo e incomprensibile!”.