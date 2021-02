Scatta l’operazione interforze. Polizia di Stato, GdF e Polizia Municipale impegnate in attività di controllo e contrasto dell’abusivismo commerciale nel territorio di Comiso, a tutela dei lavoratori regolari che, soprattutto in questo periodo di crisi, subiscono puntualmente perdite a causa delle vendite abusive.

Nel corso dell’operazione, un agente della Polizia di Stato ha riportato una lesione personale di non poco conto. Una aggressione verbale e fisica subita per mano dei “titolari” di una attività commerciale totalmente abusiva e già ampiamente sanzionata in passato.