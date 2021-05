Entra nel vivo la festa di Maria Santissima Addolorata a Comiso che, durante il mese di maggio, contrassegna la devozione dei fedeli casmenei. Domani, venerdì 14 maggio, alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina del mese di maggio. Alle 19 la celebrazione eucaristica a cui farà seguito la cerimonia di consegna della quinta borsa di studio intitolata alla Vergine in memoria di Turi Schirmo. A seguire, la tradizionale Via Matris. La cerimonia si terrà in chiesa a causa delle restrizioni anticovid. Sabato 15, vigilia della festa di Maria Santissima Addolorata, è in programma alle 9 la celebrazione eucaristica mentre alle 19,30 è prevista la svelata del pregevole simulacro settecentesco della Beata Vergine Addolorata tra la caratteristica pioggia di petali di rose e il tripudio osannante dei fedeli oltre al canto dell’Inno diretto da Maria Lucia Faro. A seguire ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco don Innocenzo Mascali e animata dal coro parrocchiale “Santa Maria delle Stelle”. Durante la celebrazione saranno ricordati tutti i cittadini di Comiso che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Domenica 16, solennità dell’Ascensione del Signore e festa di Maria Santissima Addolorata, alle 9 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Angelo Strada, vicario parrocchiale, alle 11 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Roberto Asta, amministratore apostolico della diocesi di Ragusa. Sarà presente la comunità del seminario vescovile. Alle 19, poi, la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Paolo Urso, vescovo emerito della diocesi di Ragusa, e animata dal coro parrocchiale Santa Maria delle Stelle. Si proseguirà lunedì 17 maggio con l’Ottavario della festa. Ogni giorno alle 9 la santa messa e alle 18,30 la recita del Rosario e la coroncina del mese di maggio. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Antoci, parroco della parrocchia San Giovanni Battista in Monterosso Almo.

