E’ stata data comunicazione da parte del Comune di Ragusa di un problema tecnico in contemporanea all’impianto di Trattamento meccanico biologico e all’impianto di compostaggio di Cava dei Modicani che sta limitando il servizio di raccolta dei rifiuti nei Comuni iblei.



Per Ragusa ciò sta comportando rallentamenti e blocchi al servizio odierno di ritiro dell’indifferenziato e domani causerà la sospensione della raccolta dell’organico, che non dovrà quindi essere esposto. Il personale interessato è già al lavoro per la risoluzione dei problemi. Appena possibile saranno forniti aggiornamenti in merito.