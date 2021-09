Da venerdì scorso sono stati effettuati serrati controlli in varie zone della città di Modica dagli operatori della polizia locale, per mettere freno al fastidioso uso di ciclomotori e motocicli “smarmittati”.

Complessivamente, sono stati sequestrati tredici tra ciclomotori e motocicli, sanzionati otto conducenti di “cinquantini” che circolavano con la targa sistemata in modo da non consentirne la lettura e sequestrati alcuni caschi a “scodella” per la confisca, perché non conformi alla normativa.

Sanzioni anche per tre conducenti di monopattino perché, minorenni, circolavano senza indossare il casco.